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التشكيلة الرسمية لأولى مباريات نصف نهائي كأس آسيا بين إيران واليابان

الرياضة

التشكيلة الرسمية لأولى مباريات نصف نهائي كأس آسيا بين إيران واليابان
RT
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يلتقي منتخبا اليابان وإيران، اليوم الاثنين، في المباراة الأولى من الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في أبو ظبي.

ويتطلع المنتخب الإيراني لتحقيق الفوز لتجاوز عقبة النصف النهائي وبلوغ النهائي لأول مرة منذ 43 عاما، بينما يتطلع منتخب اليابان إلى عبور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وسيواجه الفائز من مواجهة اليوم، في نهائي البطولة، الفائز من مباراة الإمارات وقطر.

المصدر: RT

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