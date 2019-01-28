رسميا.. تأجيل موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الاثنين، أن النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، ستنطلق في الـ21 من يونيو القادم.

ووافق الكاف، على تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لمدة أسبوع بناء على رغبة العديد من البلدان العربية، نظرا لتزامن فترة الإعداد للبطولة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن تختتم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو القادم، على أن تقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل عند سفح الأهرامات.

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وتستعد مصر التي فازت بتنظيم البطولة بعد منافسة مع جنوب إفريقيا بنتيجة 16 صوتا للفراعنة مقابل صوت وحيد للبافانا بافانا، لاستضافة البطولة بمشاركة 24 فريقا مقسمة على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة، على الملاعب التي حددها اتحاد الكرة وهي استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وهذه هي المرة الخامسة التي تنظم مصر فيها البطولة، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وتوجت زائير باللقب، واحتضنت نسختي 1986 و2006 ونالت لقبيهما.

المصدر: وكالات