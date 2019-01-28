شاهد.. حارس برتغالي يتسبب في خسارة فريقه بخطأ قاتل

تسبب البرتغالي إدواردو كارفالهو، حارس فريق "فيتيس" بخسارة فريقه أمام مضيفه "فورتانا سيتارد" في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الجولة الـ19 من الدوري الهولندي الممتاز.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، قام إدواردو بالخروج من مرماه متجاوزا منطقة الجزاء وشتت الكرة نحو منتصف الملعب، ولسوء حظه، وصلت كرته إلى أحد لاعبي الخصم الذي استغل الشباك الخالية وسدد الكرة مباشرة في المرمى محرزا هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

وبهذه الخسارة تراجع فريق فيتيس الذي يدربه الروسي ليونيد سلوتسكي إلى المركز الخامس برصيد 29 نقطة، فيما رفع فورتانا سيتارد رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: twitter/Eurosport_RU