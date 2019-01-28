هانوفر الألماني يقيل المدرب برايتنرايتر‭ ‬ويعين مدربا جديدا

استغنى هانوفر المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن خدمات مدربه أندريه برايتنرايتر، وعيّن توماس دول بدلا منه في محاولة لإخراج الفريق من كبوته.

وخسر هانوفر 5-1 أمام المتصدر بوروسيا دورتموند أول أمس ليتجرع الهزيمة الثالثة على التوالي في البوندسليغا، ويبقى في المركز 17 متساويا برصيد 11 نقطة مع نورمبيرغ متذيل الترتيب.

André #Breitenreiter ist nicht länger Trainer von Hannover 96. Über die Trennung ist er am Sonntagmittag nach der 1:5-Niederlage beim @BVB informiert worden. Ebenso wurde Co-Trainer Volkan #Bulut freigestellt. #H96#NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/P6r4mpisAT — Hannover 96 (@Hannover96) January 27, 2019

وتولى برايتنرايتر، صاحب الـ45 عاما، مسؤولية الفريق في مارس 2017 وساعده على الصعود لدوري الأضواء في الموسم ذاته.

وقال النادي في بيان، إن خليفته دول وقع عقدا حتى يونيو 2020.

💬 "Thomas #Doll ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie benötigt, um die Wende zu schaffen.“ #H96#NiemalsAlleinhttps://t.co/W61K0xfjLz — Hannover 96 (@Hannover96) January 27, 2019

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وتابع البيان: "أثبت توماس دول في كل مكان عمل به قدرته على تحقيق الأهداف، سواء كانت البقاء في الأضواء أو المنافسة على اللقب أو التأهل للمسابقات الأوروبية".

ودرب اللاعب الدولي الألماني السابق البالغ 52 عاما، هانوفر وبوروسيا دورتموند في السابق، كما عمل في السعودية وتركيا وهنغاريا.

المصدر: رويترز