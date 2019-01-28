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هانوفر الألماني يقيل المدرب برايتنرايتر‭ ‬ويعين مدربا جديدا

الرياضة

هانوفر الألماني يقيل المدرب برايتنرايتر‭ ‬ويعين مدربا جديدا
Reuters Leon Kuegeler
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استغنى هانوفر المهدد بالهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عن خدمات مدربه أندريه برايتنرايتر، وعيّن توماس دول بدلا منه في محاولة لإخراج الفريق من كبوته.

وخسر هانوفر 5-1 أمام المتصدر بوروسيا دورتموند أول أمس ليتجرع الهزيمة الثالثة على التوالي في البوندسليغا، ويبقى في المركز 17 متساويا برصيد 11 نقطة مع نورمبيرغ متذيل الترتيب.

وتولى برايتنرايتر، صاحب الـ45 عاما، مسؤولية الفريق في مارس 2017 وساعده على الصعود لدوري الأضواء في الموسم ذاته.

وقال النادي في بيان، إن خليفته دول وقع عقدا حتى يونيو 2020.

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وتابع البيان: "أثبت توماس دول في كل مكان عمل به قدرته على تحقيق الأهداف، سواء كانت البقاء في الأضواء أو المنافسة على اللقب أو التأهل للمسابقات الأوروبية".

ودرب اللاعب الدولي الألماني السابق البالغ 52 عاما، هانوفر وبوروسيا دورتموند في السابق، كما عمل في السعودية وتركيا وهنغاريا.

المصدر: رويترز

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