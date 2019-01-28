الدنمارك تتوّج ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة في تاريخها (فيديو)

توج المنتخب الدنماركي للرجال ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الكبير على منتخب النرويج 31-22، في المباراة النهائية للبطولة أمس الأحد.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما بفارق 7 أهداف، بنتيجة 18-11، كما أنهى الشوط الثاني متقدما بفارق هدفين، ليفوز بمجموع الشوطين 31-22.

What a way to win your first world title! At home in the packed Jyske Bank Boxen, Denmark were unstoppable, powering to a 31:22 victory over Norway to claim the #handball19 trophy 🏆🥇🇩🇰 #NORDEN#GERDEN2019pic.twitter.com/xgJ04n1Qst — IHF (@ihf_info) January 27, 2019

ووصل المنتخب الدنماركي للمباراة النهائية 3 مرات، أعوام 1976 و2011 و2013، ولكنه فشل في التتويج باللقب.

وهذا الانتصار هو العاشر للمنتخب الدنماركي في هذه النسخة من البطولة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين الدنمارك وألمانيا، ليحقق العلامة الكاملة، ويحجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2020.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للمنتخب النرويجي في نهائي مونديال اليد.

وأحرز الميدالية البرونزية، المنتخب الفرنسي، بفوزه على نظيره الألماني بنتيجة 26-25 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وحقق المنتخب المصري أفضل مركز عربي، بحلوله في المركز الثامن في البطولة التي شارك فيها 5 منتخبات عربية (مصر وتونس وقطر والبحرين والسعودية).

المصدر: وكالات