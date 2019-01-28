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راموس يحقق رقما تهديفيا مميزا مع النادي الملكي (فيديو)

الرياضة

راموس يحقق رقما تهديفيا مميزا مع النادي الملكي (فيديو)
Reuters Albert Gea
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أحرز قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام إسبانيول أمس الأحد، والتي انتهت لصالح الملكي 4-2، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا"، أن راموس وصل بهدفه في مرمى إسبانيول للهدف رقم 50 من ضربات الرأس مع ريال مدريد في كل البطولات.

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كما وصل قائد الفريق الملكي للهدف الـ83 خلال مسيرته مع الميرينغي، وتمكن من هز الشباك للمباراة الثانية تواليا، بعدما سجل هدفين بمرمى جيرونا، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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