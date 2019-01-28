راموس يحقق رقما تهديفيا مميزا مع النادي الملكي (فيديو)
أحرز قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الهدف الثاني لفريقه في مباراته أمام إسبانيول أمس الأحد، والتي انتهت لصالح الملكي 4-2، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وذكرت شبكة "أوبتا"، أن راموس وصل بهدفه في مرمى إسبانيول للهدف رقم 50 من ضربات الرأس مع ريال مدريد في كل البطولات.
📸 احتفال @SergioRamos بالهدف الثاني بعد ضربة رأسية رائعة! ♞— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إسبانيول 1-2 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLigapic.twitter.com/u8LW8NgcNW
كما وصل قائد الفريق الملكي للهدف الـ83 خلال مسيرته مع الميرينغي، وتمكن من هز الشباك للمباراة الثانية تواليا، بعدما سجل هدفين بمرمى جيرونا، في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
المصدر: وكالات