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فيديو.. لاعب يعتدي على الحكم بالضرب بعد تلقيه بطاقة حمراء

الرياضة

فيديو.. لاعب يعتدي على الحكم بالضرب بعد تلقيه بطاقة حمراء
twitter @sport24_ru
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أقدم مدافع نادي نوفوسيبيرسك سيبير، اليكسي أرفين، على مهاجمة حكم مباراة فريقه ضد بيولوجي نوفوكوبانسك حسب شريط فيديو بثته Sport 24.

في بداية الشوط الثاني، تقدم الفريق المنافس على سيبيريا. بهدف اعتبر أرفين أنه جاء من وضعية التسلل، وبدأ بدفع الحكم ما دفع الأخير لرفع البطاقة الحمراء بوجهه.

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