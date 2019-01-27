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كويتي ينسحب من بطولة "الجوجيتسو" ليتجنب مواجهة إسرائيلي

الرياضة

كويتي ينسحب من بطولة
twitter/AbdullahAnjari
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أعلن لاعب رياضة الجوجيتسو، للفنون القتالية، عبد الله العنجري، الانسحاب من إحدى البطولات، المقامة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لكي يتجنب مواجهة مقاتل إسرائيلي.

ونشر العنجري "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، كتب فيها: "أعلن انسحابي من إحدى البطولات المحلية المقامة اليوم بمدينة لوس أنجلوس بسبب وضعي بالقرعة مع لاعب يمثل الكيان الصهيوني".

 

المصدر: "twitter/AbdullahAnjari"

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