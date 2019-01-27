فيورنتينا يهزم كييفو فيرونا في مباراة مهرجان الأهداف

خرج فريق فيورنتينا بفوز مثير وثمين من مضيفه كييفو فيرونا (4-3)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل رباعية فيورنتينا كل من، المهاجم الكولومبي لويس مورييل (د. 4)، ولاعب خط الوسط ماركو بيناسي (د. 60) ، والمهاجم فيدريكو كييزا (د. 79، 86).

بينما حملت ثلاثية أصحاب الأرض توقيع كل من المهاجمين، البولندي ماريوز ستيبنسكي (د. 38)، وسيرجيو بيليسير (د. 60 من ضربة جزاء)، والصربي فيليب دجورجوفيتش (د. 89)، من عمر المباراة.

واستعاد فيورنتينا بذلك ذاكرة الانتصارات، بعد هزيمة وتعادلين على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما تعرض كييفو فيرونا للهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع الدوري، برصيد ثماني نقاط فقط.

المصدر: "silatv"