اليابان تواجه إيران لملاقاة المنتخب العربي في نهائي كأس آسيا

تنطلق غدا الاثنين مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الآسيوية بلقاء منتخبي اليابان وإيران على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

وظهر منتخبا إيران واليابان بشكل مختلف في النسخة الحالية، الأول بوجه هجومي كاسح ودفاع مميز، في حين افتقر الثاني لتقدم مريح والحسم في مبارياته، بعدما حقق خمسة انتصارات بفارق هدف وحيد، منها ثلاثة بنتيجة 1-0، وسجل ثمانية أهداف ودخل مرماه ثلاثة.

وتبحث إيران عن النهائي الأول منذ 43 عاما عندما تواجه اليابان، المتوجة 4 مرات، المحققة لرقم قياسي.

ومنذ تتويجها بلقبها الثالث في كأس آسيا عام 1976، فشلت إيران في عبور نصف النهائي في خمس محاولات كان آخرها في 2004.

وحقق المنتخب الإيراني في النسخة الحالية 4 انتصارات وتعادلا وحيدا، وسجل 12 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

بالمقابل لا يبدو الساموراي الأزرق على الورق مرشحا لبلوغ النهائي في ظل القوة الإيرانية الضاربة مع المهاجمين، سردار أزمون وعلي رضا جهانبخش، إلا أن مدرب اليابان هاجيمي مورياسو حضر لاعبيه لمعركة تكتيكية أتت ثمارها عبر التأهل إلى نصف النهائي، وإن كان دون متعة حقيقية لجمهوره.

وتتسلح اليابان بسجل مثالي في نصف النهائي، حيث لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية في 2007، وبلغت نصف النهائي 6 مرات تواليا، وعبرته في 4 مناسبات أخرى في طريقها لتحرز اللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وسيلاقي الفائز من المباراة الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر والذي سيجمع منتخبا الإمارات وقطر الثلاثاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

المصدر: وكالات