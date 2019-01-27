لماذا يتناول لاعب أرسنال ماء المخلل في المباريات؟

ظهر لوكاس توريرا، لاعب وسط أرسنال وهو يتناول مشروب "ماء المخلل" في علبة صغيرة أثناء تلقيه العلاج في المباراة التي شهدت فوز فريقه على تشيلسي بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي.

وفي تقرير نشرته صحيفة "thesun" البريطانية، ذكرت أن لوكاس توريرا شرب في المباراة قليلا من ماء المخلل، لكنه لم يتمكن من ابتلاعه كاملا.

ويبدو أن مشروب ماء المخلل صاحب شعبية بين الرياضيين، رغم مذاقه الصعب، بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن شربه أثناء أداء المجهود الضخم يساعد على مواصلة اللعب بقوة بعيدا عن أي مشاكل عضلية.

وقالت دراسات علمية إن الخل يجعل المخ يقوم بإرسال أوامر عصبية للعضلات المنقبضة لتعود إلى وضع الاسترخاء، وبمجرد أن يصل الخل إلى المستقبلات في الفم، فإنه يسبب رد فعل مباشر على العضلات.

ويمكن استبدال ماء المخلل بالخردل لاحتوائه على كمية لا بأس بها من الخل والصوديوم.

المصدر: the sun