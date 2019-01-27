كاسيريس يخضع للفحص الطبي للمرة الثالثة في يوفنتوس

نشر نادي يوفنتوس على حساباته الرسمية فى مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب مارتن كاسيريس، مدافع نادي لاتسيو، أثناء وصوله لخضوعه للكشف الطبي في نادي السيدة العجوز.

ويعود الأوروغوياني لليوفي للمرة الثالثة، بعدما انتقل للفريق الإيطالي في المرة الأولى عام 2009 معارا من نادي برشلونة الإسباني.

وعاد مجددا للفريق الإيطالي في شتاء عام 2012 على سبيل الإعارة أيضا من فريق إشبيلية، قبل أن يقرر الفريق الإسباني بيعه نهائيا في الصيف بمبلغ 8 ملايين يورو.

ورحل كاسيريس عن اليوفي عام 2016 بعد انتهاء عقده، قبل أن ينضم لصفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في عام 2017.

Martin Caceres has arrived at #JMedical to begin his tests. pic.twitter.com/nALvKNE0bZ — JuventusFC (@juventusfcen) ٢٦ يناير ٢٠١٩

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن كاسيريس البالغ 31 عاما سينتقل لليوفي مقابل راتب قدره 600 ألف يورو شهريا، ويمتد العقد المبرم حتى نهاية الموسم الجاري، لتعويض المدافع المغربي مهدي بنعطية الذي اقترب رحيله لنادي الدحيل القطري.

يذكر أن كاسيريس لعب 110 مباراة في جميع المسابقات مع اليوفي، مسجلا 7 أهداف وصنع 6 أخرى، وفاز معه بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي.

المصدر:تويتر يوفنتوس