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كوالياريلا "التاريخي" يسجل رقما قياسيا في الدوري الإيطالي

الرياضة

كوالياريلا
Reuters JENNIFER LORENZINI
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سجل مهاجم سمبدوريا المخضرم، فابيو كوالياريلا، رقما قياسيا بتسجيله في المباراة الهدف الـ11 تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبذلك عادل كوالياريلا، الذي سيبلغ 36 عاما الإسبوع القادم، الرقم القياسي الذي يملكه الأرجنتيني غابريال باتيستوتا.

وسجل المهاجم المخضرم هدف فريقه الأول من ركلة جزاء أمام أودينيزي في الدقيقة 31 ، ليعادل بذلك رقم باتيستوتا ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري.

ونجح كوالياريلا في تسجيل 13 هدفا في 11 مباراة على التوالي، رافعا رصيده الإجمالي إلى 15 في الدوري هذا الموسم، أحد أفضل المواسم في مسيرته مع سمبدوريا.

ويعتبر الموسم الماضي أفضل رصيد تهديفي في مسيرته عندما سجل 19 هدفا.

وعاد كوالياريلا إلى نادي سمبدوريا عام 2016 وسبق له ارتداء قميصه موسم 2006-2007 ودافع عن ألوان أندية أودينيزي ونابولي ويوفنتوس وتورينو.

المصدر: وكالات

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