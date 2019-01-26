رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن عن أخطاء أدت إلى فشل منتخب بلاده في كأس آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم السبت، حل الجهاز الفني والإداري للمنتخب، معربا عن أسفه لخروجه من الدور الأول لنهائيات أمم آسيا، نتيجة وقوع بعض الأخطاء.

وتم حل الجهاز الفني والإداري للمنتخب، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، الذي عقد بمقره في دمشق، وتكليف فجر إبراهيم مديرا فنيا وفاروق بوظو رئيسا للجنة الخبرات والتطوير، ومهمتها وضع استراتيجية للمنتخبات الوطنية ودعوة كل أصحاب الخبرة لوضع خطة شاملة لتطوير كرة القدم السورية.

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واعترف رئيس الاتحاد محمد فادي الدباس بوجود بعض الأخطاء، ومن أبرزها عدم تكليفه أحدا كمدير للمنتخب الوطني الأول ومنحه الثقة الكاملة للكادر الفني والإداري اللذين يتحملان جزءا من مسؤولية ظهور المنتخب بشكل مخيب في نهائيات آسيا، وغياب الروح العالية التي ميزت المنتخب في تصفيات مونديال روسيا 2018، والهالة الكبيرة التي رافقت مسيرة المنتخب في الأشهر الأخيرة قبل النهائيات، والتي وضعت ضغوطات نفسية كبيرة على اللاعبين.

وأكد الدباس أنه ستتم معالجة هذه الأخطاء بآليات جديدة وفكر تطويري يتشارك فيه كل أصحاب الخبرة الكروية السورية ضمن خطة عمل متكاملة يتم الإعداد لها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها من خلال الاستحقاقات القادمة.

وكان منتخب سوريا قد استهل مشواره في نهائيات النسخة الـ 17 من بطولة كأس أمم آسيا، المقامة حاليا في الإمارات، بتعادل سلبي مخيب مع نظيره الفلسطيني، قبل أن ينهزم أمام الأردن بهدفين من دون رد، واختتم مشواره في البطولة بهزيمة أخرى أمام أستراليا (2-3)، ليتذيل قائمة المجموعة الثانية، برصيد نقطة يتيمة، ويخرج من البطولة مبكرا، من الدور الأول.

المصدر: وكالة "سانا"