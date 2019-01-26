نجم أسترالي يفجع بخبر وفاة شقيقته بعد الإقصاء من كأس آسيا

تلقى لاعب منتخب أستراليا أوير مابيل خبر وفاة شقيقته بعد ساعات من إقصاء بلاده أمام الإمارات 1-0 في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وتوفيت بور مابيل البالغة 19 عاما في أديلايد قبل ساعات من مواجهة أستراليا والإمارات في مدينة العين والتي شارك مابيل فيها بديلا في الشوط الثاني.

وأشارت تقارير إلى أن مابيل 23 عاما لم يكن على علم بالحادث لدى نزوله أرض الملعب.

وبحسب قناة "أي بي سي" الأسترالية تم توجيه التهم لسائقين يافعين تسببا بالحادث حيث صدمت سيارة آودي بيضاء تقل مابيل بسياج ففارقت الحياة على الفور.

ونعى الاتحاد الأسترالي شقيقة مابيل الذي ينحدر من أصول سودانية، كما تلقى العزاء والسلوان من كل زملائه فى المعسكر قبل العودة إلى أستراليا لمساندة أسرته في تلك المحنة.

وقدم مابيل، المحترف في الدنمارك بداية جيدة في كأس آسيا مسجلا هدفين ولعب أساسيا في أربع مباريات من أصل خمس لأستراليا التي فقدت اللقب الذي أحرزته في 2015 على أرضها.

المصدر:أ ف ب