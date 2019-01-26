"ميدو" ينتقد إصرار فارس الإمارات لاستكمال المباراة بعد ضربة الرأس

انتقد النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو" السماح لمدافع الإمارات فارس جمعة، إكمال المباراة رغم الضربة القوية على رأسه من فوز بلاده على أستراليا في ربع نهائي البطولة الأسيوية.

وغرد "ميدو"على تويتر قائلا:"فارس جمعة بطل، ولكن كان يجب على الطبيب الإصرار على إخراجه من الملعب، ويجب العمل على نصيحة كل اللاعبين بأن يخرجوا من الملعب فورا إذا شعروا بأي خطر على حياتهم، وعدم محاولة استكمال اللعب مهما كانت الظروف ومهما احتاج فريقك إليك. حياة اللاعبين أهم من أي مباراة كرة قدم".

#فارس_جمعة بطل ولكن كان يجب على الطبيب الإصرار على إخراجه من الملعب ويجب العمل على نصيحة كل اللاعبين بأن يخرجوا من الملعب فورا إذا شعروا بأي خطر على حياتهم وعدم محاولة استكمال اللعب مهما كانت الظروف ومها احتاج فريقك إليك.حياة اللاعبين اهم من اي مباراة كرة قدم! #الامارات_استراليا — Mido (@midoahm) ٢٦ يناير ٢٠١٩

وتابع ميدو الذي توقع توجيه إنذار من الاتحاد الدولي لطبيب المنتخب الإماراتي: "لا تشجعوا اللاعبين على محاولة استكمال أي مباراة إذا شعروا بأي ألم أو شعور بخطر على حياتهم، والتوقف عن ممارسة اللعب فورا وإخطار من حولهم إذا استطاعوا، حتى ولو بالإشارة، خاصة اللاعبين صغار السن. وإصرارك على العودة للملعب قد يعرضك للوفاة فورا، وحياتك أهم من أي مباراة كرة قدم".

وكانت الإمارات متقدمة بهدف علي مبخوت عندما تعرض جمعة البالغ 30 عاما لضربة قوية على رأسه نتيجة احتكاك مع الأسترالي ماثيو ليكي، في وقت كان قد أجرى المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني تبديلاته الثلاثة.

#فارس_جمعة



فارس الوطن ودقائق الاخيرة ❤️🇦🇪 pic.twitter.com/gYUBwmTiPW — بوحمدان العيناوي 💜 ( وصيف العالم 🥈) (@A7med_y_28) ٢٥ يناير ٢٠١٩

وتم نقل اللاعب خارج أرض الملعب، لكنه أصر على النهوض، فيما بدا توازنه مختلا ليعود للمشاركة في اللحظات الأخيرة متحاملا على إصابته، ليساهم بوصول الإمارات إلى نصف النهائي، حيث ستلاقي قطر الثلاثاء المقبل.

وبعد نقله إلى المستشفى، قال جمعة من سريره: "أطمئن الناس أنني بخير والأمور طيبة، أكملت المباراة من أجل العَلم، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

المصدر: أ ف ب