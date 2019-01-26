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نيمار يتضامن مع ضحايا انهيار سد في البرازيل

الرياضة

نيمار يتضامن مع ضحايا انهيار سد في البرازيل
Reuters CHARLES PLATIAU
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نشر النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة على حسابه في انستغرام تضامنا مع ضحايا انهيار سد في البرازيل أدى إلى قتلى وإصابات وخسائر مادية كبيرة.

ويظهر في الصورة التي نشرها نيمار رسم كاريكاتيري، أيدي رجل أعمال يغرق الفقراء بالطين أكثر، للاحتجاج على الحالة المعيشية الصعبة للفقراء في تلك المنطقة التي شهدت انهيار السد، مما تسبب في دمار منازلهم وتدمير البنية التحتية.

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، انهار سد في مجمع "كوريغو دي فيغياو" للمناجم في جنوب شرق البرازيل الجمعة وأسفر الانهيار عن سقوط 9 قتلى، في حصيلة قابلة للارتفاع، بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة" في ظل معلومات تشير إلى فقدان 300 شخص.

المصدر: إنستغرام

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