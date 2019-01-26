تركي آل الشيخ يعين الأرجنتيني دياز مدربا لبيراميدز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، التعاقد مع رامون دياز لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للمصري حسام حسن .

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم السبت: "تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من 8 أعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويتسلم الفريق بعدها".

مضيفا:"مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

وقد تم ترشيح المدرب الأرجنتيني سابقا لتدريب الأهلي المصري، لكن بطل القرن في أفريقيا رفض التعاقد معه وكان هذا أحد أسباب الخلاف بين مجلس إدارة النادي وتركي آل الشيخ.

وخاض دياز تجربة في إنجلترا من خلال قيادة تدريب أكسفورد يونايتد الإنجليزي، إلا تجربته لم توفق حيث لم يستمر سوى أشهر بعدها رحل عنه عام 2005.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني سبق له العمل مع الهلال السعودي وحقق معه نجاحات ملحوظة أبرزها الفوز بالدوري السعودي والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، وآخر تجاربه العربية كانت قيادة اتحاد جدة بداية الموسم الجاري، لكنه أقيل بعد 3 مباريات خسرها جميعا.

المصدر: فيسبوك