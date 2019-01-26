غوارديولا: من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد

اعترف بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، باستحالة منافسة ريال مدريد وبرشلونة في مجال سباق الحصول على خدمات أفضل اللاعبين.

ولم ينجح مانشستر سيتي من الاحتفاظ بنجمه الشاب إبراهيم دياز رغم المحاولات المستمرة لتجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه ليرحل إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، لكن الضربة الأقسى كانت من برشلونة الذي وقع مع الهولندي فرينكي دي يونغ نجم أياكس أمستردام.

وأوضح غوارديولا أن مانشستر سيتي لم يكن مستعدا لجعل دي يونغ الأعلى أجرا في الفريق، حيث تعاقد البرسا مع الهولندي مقابل 86 مليون يورو، على أن يتحصل اللاعب على 10 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى 6 ملايين يورو كحوافز.

وقال بيب بخصوص فشله في التعاقد مع دي يونغ في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "نحن نحاول الحفاظ على الانسجام في غرفة خلع الملابس فيما يخص الأجور، عندما لا يكون هناك توازن في الرواتب، فستحدث مشاكل متعلقة بمزاج اللاعبين".

@ManCity boss #PepGuardiola opens up on challenging transfer fees and wages ,#Guardiola : says: finding value is now "almost impossible" when competing with top clubs for elite players .#MNA_English#MNApic.twitter.com/Niou1NkzRt — M N A (@mnaEN) ٢٦ يناير ٢٠١٩

وأضاف "أحد الأشياء الجيدة التي يقوم بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على توازن الأجور، في الواقع، لا يوجد فقط فريق واحد أو فريقان يدفعون أجور باهظة، هناك الكثير من الأندية قادرة على ذلك، في بعض الأحيان لا يمكننا المنافسة، يجب أن نكون أسرع ".

وأنهى بيب غوارديولا حديثه: " قلت عدة مرات، من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد، علينا أن نكون أسرع وأذكى في شراء اللاعبين، علينا التكيف مع هذا الأمر".

المصدر: mancity.com