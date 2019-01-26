شاهد مدرب إلكتروني يدرب فريق إنجليزي لأول مرة في التاريخ!

قام فريق وينغيت أند فينشلي الذي يلعب في دوري المناطق بالعاصمة البريطانية لندن بتعيين مدير فني جديد "غير بشري" ليقوده في خطوة قد تكون الأولى في عالم كرة القدم.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية خبر تعيين "روبوت آلي" كمدرب، وسيقوم باختيار تشكيلة الفريق وطريقة اللعب وتكتيك لمواجهة وينغيت ضد وايتهوك يوم الـ9 من شهر فبراير المقبل.

ويملك المدرب الآلي عقلا صناعيا يعتمد على الذكاء الاصطناعي أعد بواسطة عدد من الخبراء، مزودا ببرامج متخصصة في التدريب، مثلما يحدث في ألعاب التكتيك الإلكترونية لكرة القدم

ويظهر المدرب "الآلي" على هيئة صندوق يتحرك برفقة معاون بشري له، يقوده إلى ملعب التدريب وغرفة اللاعبين لإلقاء المحاضرات الفنية واختيار تشكيلة الفريق.

وأعد الذكاء الاصطناعي خلال سوق علمية هي الأكبر في المملكة المتحدة وتدعى "The Big Bang" من أجل تشويق الشباب الصغير لاستعمال العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقال مدير النادي ديف نورمان في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه تجربة فريدة من نوعها، ستكون نقلة في عالم التدريب، وخطوة أولى للتغيير اعتمادا على العلوم والتكنولوجيا والهندسة، نأمل أن يكون الفوز لصالحنا".

dailymail.co

وتحدث تيم دييسون الذي يعمل بمعامل غرينشوت، المختصة بتطوير الذكاء الاصطناعي قائلا:"نحن نطمح بشدة لمعرفة ماذا سيحدث حينما تقدم ذكاء اصطناعيا في بيئة لم تعتد على ذلك الأمر، في دوري هواة".

وتابع: "هذا المشروع يوضح أن الأمر سهل حاليا، في أسابيع قليلة كنا قادرين على تطوير ذكاء اصطناعي لفريق يمكنه أن يتفاعل ويساعدهم على فهم طريقة اللعب أكثر مما كانوا يفعلون".

وختم حديثه "مع الوقت، الذكاء الاصطناعي سيتعلم من البيانات ويجمعها ويمكن أن تصبح لديه رؤية فنية كبيرة، مساعدة للجهاز الفني والفريق".

المصدر: dailymail.co