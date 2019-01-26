التعادل يرضي طرفي مواجهة هيرتا برلين وشالكه

سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على نتيجة مباراة هيرتا برلين وضيفه شالكه، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسعى شالكه، وصيف البطل في الموسم الماضي، لتحقيق فوزه الثالث على التوالي ليعوض بدايته السيئة في النصف الأول من الموسم.

وسجل لأصحاب الأرض كل من ماركو غروييتش عند الدقيقة 39 وفيداد إيبيسيفيتش في الدقيقة 45، فيما جاء هدفا الضيوف بتوقيع كل من ييفهين كونوبليانكا في الدقيقة 17، ومارك أوث عند الدقيقة الرابعة والأربعين.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، متأخرا بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في حين بات رصيد شالكه 22 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

المصدر: وكالات