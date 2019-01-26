ليل يواصل الانتصارات ويتجاوز مارسيليا في مباراة عاصفة

واصل فريق ليل، انتصاراته في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، بالتغلب على مضيفه مارسيليا 2-1، الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 57 بعد رمي مفرقعات نارية بالقرب من لاعبي مرسيليا، وغادر لاعبوا ليل أرض الملعب، فيما ظل لاعبوا مارسيليا لقرابة الـ10 دقائق قبل مغادرتهم أرض الملعب أيضا.

وهو ما أدى لإجراء اجتماع من قبل الحكام استمر لـ20 دقيقة ، ليتم الإعلان أن المباراة ستستكمل خلال 5 دقائق بعد قليل من الإحماء للاعبي الفريقين.

C'est TERMINÉÉÉÉ ! 🔥

Les Dogues rentrent à la maison avec 3 points de plus au compteur ! 🔥#OMLOSC 1-2 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/sqOlDjSLYS — LOSC (@losclive) ٢٥ يناير ٢٠١٩

وتقدم ليل بهدف عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن ينجح مجددا بيبي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الثاني.

فيما سجل لمرسيليا المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، في أول مشاركة له بقميص فريقه الجديد بعد يومين من انتقاله من نيس، بكرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وتجمد رصيد مرسيليا في المركز السابع عند 31 نقطة، فيما رفع ليل رصيده إلى 43 نقطة في مركز الوصافة.

المصدر: وكالات