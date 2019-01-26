مانشستر يونايتد يخرج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح مانشستر يونايتد في الإطاحة بغريمه أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز عليه في عقر داره 3-1 يوم الجمعة على استاد الإمارات في لندن.

وحافظ فريق الشياطين الحمر على سلسلة انتصاراته التي بلغت 8 تواليا منذ أن تولى النرويجي سولشيار مهمة تدريبه، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يقصي فيها مانشستر يونايتد أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي في الألفية الجديدة، وهو أكثر فريق أذاق أرسنال مرارة الهزيمة في أعرق بطولات كرة القدم في آخر عقدين.

#MUFC ➡️ 🎩



Into the hat for the fifth round of the #EmiratesFACup! 😍 pic.twitter.com/9QL2VDaTk5 — Manchester United (@ManUtd) ٢٥ يناير ٢٠١٩

وسجل أليكسيس سانشيز الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة من روميلو لوكاكو، ليتخطى حارس أرسنال المخضرم بيتر تشيك، ليعود لوكاكو لصنع الهدف الثاني لزميله جيسي لينغارد بعدها بدقيقتين.

وقلص بيير إيمريك أوباميانغ النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك.

وحسم أنطوني مارسيل النتيجة لمصلحة فريقه بعد متابعته الكرة المرتدة داخل الشباك عند الدقيقة الثانية والثمانين.

وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الـ16 من البطولة، منتظرا قرعة ثمن نهائي البطولة.

المصدر: وكالات