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حامي عرين النشامى شفيع يشد الرحال إلى السعودي

الرياضة

حامي عرين النشامى شفيع يشد الرحال إلى السعودي
Reuters
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وقعت إدارة نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم، عقدا مبدئيا مع حارس منتخب الأردن عامر شفيع لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن اتفقت مع نادي شباب الأردن على شراء عقد اللاعب.

وسيصل اللاعب خلال اليومين المقبلين إلى السعودية لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي.

وشارك عامر شفيع، البالغ من العمر 36 عاما، مع منتخب النشامى في نهائيات بطولة آسيا 2019، المقامة في الإمارات، وخرج من الدور السادس عشر من البطولة، على يد فيتنام بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات

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