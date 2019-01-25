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محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيا عليه على الهواء (فيديو)

الرياضة

محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيا عليه على الهواء (فيديو)
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سقط محلل قنوات دبي الرياضية، الكابتن القدير عبدالرحمن محمد، مغشيا عليه خلال معرض تحليله لمباراة منتخب الإمارات ضد نظيره الأسترالي، ضمن الدور الدول نصف النهائي لكأس آسيا 2019.

ودخل عبدالرحمن في نوبة بكاء بعد الفوز، قائلا: "في النهاية حصلنا المهم وصعدنا لدور الأربعة بالروح والعزيمة والتضحية والإرادة، شكرا لعيال زايد"، قبل أن يصمت ويضع يديه على رأسه ويوضح للإعلامي عدنان حمد أنه يشعر بدوار شديد، ثم سقط من على كرسيه.

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وجرد الأبيض الإماراتي الكنغر الأسترالي من لقب بطل آسيا، بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي.

وضرب منتخب الإمارات موعدا في المربع الذهبي مع نظيره القطري، الذي تغلب بدوره على منتخب كوريا الجنوبية وبالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم أيضا. 

المصدر: وكالات

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