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قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها

الرياضة

قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
Reuters SUHAIB SALEM
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نجح المنتخب القطري بتخطي ربع النهائي ببطولة الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نظيرة الكوري الجنوبي 1-0 اليوم الجمعة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من هجمة منظمة وصلت الكرة إلى أكرم عفيف الذي مررها بدوره إلى عبد العزيز حاتم متقدما إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية هزت لشباك الشمشون الكوري مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 79.

وسيلاقي العنابي الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي ستنطلق بعد قليل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

يذكر أن المنتخب القطري سيفتقد عددا من لاعبيه بسبب البطاقات الصفراء، وأبرزهم بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، الذين سيغيبا عن المباراة المقبلة في مواجهة نصف النهائي للبطولة.

المصدر: RT

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