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الزمالك يتعاقد مع لاعب محترف في الدوري البرتغالي

الرياضة

الزمالك يتعاقد مع لاعب محترف في الدوري البرتغالي
Reuters
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نجحت إدارة نادي الزمالك في ضم اللاعب المصري أحمد سيد زيزو المحترف في نادي موريرينسي البرتغالي لكرة القدم، إلى صفوفه لمدة ثلاث سنوات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة الفريق قررت الاستغناء عن حارس المرمى عماد السيد بعد أدائه الهزيل في مباراة أمس، أمام فريق براميدز (3-3)، المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز، على استاد "بترو سبورت" بالقاهرة.

المصدر: RT

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