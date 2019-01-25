الإعلان عن موعد ومكان زفاف اللاعب مسعود أوزيل وملكة جمال تركيا

تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق أرسنال الإنجليزي والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من خطبتهما رسميا.

وقرر اللاعب الألماني ذو الأصول التركية، والممثلة التركية أن يقيما زفافهما في مدينة لندن البريطانية في شهر يوليو 2019 بعد شهر رمضان، بحسب صحيفة "Hürriyet"التركية.

ومن المقرر أن تكون هناك طائرة خاصة لنقل الضيوف إلى حفل الزفاف في لندن، وسترتدي جولشن 3 فساتين زفاف مختلفة في الحفل الكبير المنتظر، وفق تأكيدات الصحف.

وأعلن أوزيل البالغ 30 عاما خبر الخطبة، في الـ14 من نوفمبر 2018، بنشره صورة يقبل فيها جبين خطيبته جولشن، عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها قائلا: "بإذن الله إلى الأبد".

وحازت الممثلة التركية الحاملة للجنسية السويدية لقب ملكة جمال تركيا عام 2014 لتدخل بعدها عالم التمثيل.

وولدت جولشن البالغة 25 عاما في السويد لأب عراقي وأم تركية، وزادت شهرتها مع ارتباطها بلاعب نادي أرسنال الإنكليزي.

المصدر:hurriyet.com