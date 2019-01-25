نهائي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة يجمع نادال بدجيوكوفيتش

لحق الصربي نوفاك دجيوكوفيتش بالإسباني رافائيل نادال إلى نهائي أستراليا المفتوحة للتنس بعد تخطيه منافسه الفرنسي لوكا بوي اليوم الجمعة بثلاث مجموعات في نصف النهائي.

وحسم الصربي المواجهة خلال ساعة و23 دقيقة بواقع 6-0 و6-2 و6-2 ليبلغ نهائي ملبورن للمرة السادسة والأولى منذ عام 2016 ويضرب موعدا مثيرا على اللقب مع نادال.

ويسعى المصنف الأول عالميا للتتويج بلقبه السابع في بطولة أستراليا المفتوحة.

Masterclass 💯@DjokerNole def. Lucas Pouille 6-0 6-2 6-2 in one hour and 23 minutes to advance to his seventh #AusOpen final. pic.twitter.com/LwJT5J4BFB — #AusOpen (@AustralianOpen) ٢٥ يناير ٢٠١٩

يذكر أنه لم يسبق لدجيوكوفيتش خسارة نهائي بطولة أستراليا المفتوحة من قبل، بالمقابل توج نادال بلقب البطولة مرة واحدة عام 2009، وخسر المباراة النهائية 3 مرات أعوام 2012 و2014 و2017.

المصدر: رويترز