تركي آل الشيخ يفاضل بين 3 مدربين بعد إقالة حسام حسن

أعلن تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أنه سيتم الإعلان مساء اليوم الجمعة عن اسم المدرب الجديد لخلافة المدرب المصري حسام حسن.

وتمت إقالة المدرب حسام حسن من منصبه أمس الخميس على خلفية التعادل مع الزمالك 3-3 في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

ونشر آل الشيخ، أسماء المدربين المرشحين، وهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورغو البالغ 66 عاما، والذي سبق له تدريب منتخب البرازيل، إلى جانب عدة أندية منها ريال مدريد الإسباني لفترة قصيرة.

وضمت القائمة كذلك الإسباني مانويل خيمينيز مدرب إشبيلية السابق، والذي عمل مع لاس بالماس وآيك اليوناني أيضا، والمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني السابق للنصر الإماراتي، وسبق له تدريب أبويل القبرصي.

وسبق لنادي بيراميدز إقالة البرازيلي ألبرتو فالنتيم، ثم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي، من منصب المدير الفني قبل أن يقيل حسام حسن.

المصدر: وكالات