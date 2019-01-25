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شاهد الوشم الجديد على قدم أوباميانغ احتفالا بخسارة تشيلسي

الرياضة

شاهد الوشم الجديد على قدم أوباميانغ احتفالا بخسارة تشيلسي
Reuters HANNAH MCKAY
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احتفل بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال برسم وشم جديد على قدمه عقب الفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين السبت الماضي.

 وسافر النجم الغابوني إلى مدينة برشلونة الإسبانية في رحلة سريعة للتواجد في مقر فنان الوشوم الشهير أليخاندرو نيكولاس بيرنال من أجل هذا الوشم.

ونشر اللاعب عبر صفحته على إنستغرام فيديو لهذه الزيارة، واختار أوباميانغ إحدى الشخصيات من المسلسل الياباني "دراغون بول" أو كرة التنين، وتحديدا لشخصيتي جوكو وجوهان، وهما أب وابنه في السلسلة الشهيرة.

ويزدحم جسد المهاجم الغابوني بوشوم كبيرة، منها وشم لقارة أفريقيا بجناحي طائر على ظهره، ووشم آخر ضخم على صدره لغيوم وأجنحة وجوهرة من ألماس بجانب اسم ابنه كيرتيس Curtys.

المصدر: إنستغرام

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