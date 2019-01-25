الاتحاد الإنجليزي يصدر بيانا حول سالا المفقود

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحداد على الأرجنتيني إيميليانو سالا، مهاجم كارديف سيتي بإقامة دقيقة صمت قبل بداية جميع مباريات الجولة الـ24 القادمة من الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ، بيانا رسميا يحمل رسالة حزينة بشأن الفاجعة التي أصابت مهاجم كارديف سيتي الجديد القادم من صفوف نانت الفرنسي.

وعلقت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية بحثها بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة، لتعلن الخميس انتهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الاثنين عن الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، المنتقل حديثا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي.

وسالا الذي وقع السبت عقد انتقاله من نانت إلى كاريف في صفقة قياسية للأخير بلغت 17 مليون يورو، كان عائدا لكارديف من نانت على متن طائرة صغيرة قبل أن تختفي في بحر المانش.

#PrayForSala🙏🏼 || El conmovedor mensaje de la hinchada del #CardiffCityFC para Emiliano Sala tras su desaparición.💙 pic.twitter.com/RVjgLBpcMf — Football Pub (@FootballPubMX) ٢٥ يناير ٢٠١٩

ومثل الأرجنتيني البالغ 28 عاما أندية بوردو ولعب في الدوري الفرنسي، قبل أن يتم انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الجاري شارك سالا مع نانت في 21 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، أبرز تلك الأهداف كانت في شباك مارسيليا وموناكو وهاتريك في مرمى تولوز.

المصدر: وكالات