ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على ضيفه جيرونا

تغلب ريال مدريد بصعوبة على ضيفه جيرونا (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، وذلك في ذهاب دور الثمانية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز رباعية الفريق الملكي كل من، الجناح الأيمن لوكاس فاسكيز (د. 18)، وقلب الدفاع سيرخيو راموس هدفين، في الدقيقتين (42 من ضربة جزاء، و76)، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما (د. 80).

بينما سجل هدفي جيرونا كل من، المهاجم الهندوراسي أنطوني لوزانو، ولاعب خط الوسط أليخاندرو جرانيل، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، 66) على الترتيب.

وستقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء القادم، على ملعب "إستادي مونتيليفي"، في مدينة جيرونا.

المصدر: RT