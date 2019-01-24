تشيلسي يبلغ نهائي كأس الرابطة على حساب جاره توتنهام (بالفيديو)

انتزع فريق تشيلسي بطاقة العبور إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، من جاره اللندني توتنهام، بفوزه عليه بركلات الترجيح، اليوم الجمعة.

تقدم البلوز بهدفين من دون رد، في الشوط الأول، حملا توقيع كل من، الفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي ايدين هازارد، في الدقيقتين (27، 38) على الترتيب. وسجل المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي انتهت لصالح البلوز (4-2)، بالرغم من فوز توتنهام ذهابا بهدف واحد، على ملعب ويمبلي، وذلك لعدم وجود قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الديار، وفقا للوائح المسابقة.

وضرب تشيلسي موعدا في النهائي مع حامل اللقب، مانشستر سيتي، الذي اكتسح فريق الدرجة الثانية، بيرتن ألبيون، بتسعة أهداف من دون رد، في مباراة الذهاب، ومن ثم فاز عليه بهدف وحيد في لقاء الإياب.

المصدر: "sportbox.ru"