ريال مدريد يزيح الشياطين الحمر عن عرش قائمة الأغلى

تربع ريال مدريد على عرش صدارة الأندية الأعلى دخلا في العالم، وذلك في التقرير السنوي لأغنى أندية العالم لكرة القدم، الذي كشفت عنه رابطة "ديلويت" العالمية، ليزيح مانشستر يونايتد.

وتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأعلى دخلا في العالم برصيد 750.9 مليون يورو، وتلاه غريمه التقليدي برشلونة، في المركز الثاني برصيد 690.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 42 مليون يورو عن العام السابق.

وشهدت القائمة تراجع فريق مانشستر يونايتد الذي تصدر في عام 2017 بإجمالي أرباح بلغ 676.3 مليون يورو، وحل بايرن ميونيخ الألماني في المركز الرابع، متفوقا على مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي، المملوك لمجموعة قطر للاستثمارات في المركز السادس.

ودخل 13 ناديا من الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة "ديلويت" لأفضل 30 ناديا، منها 6 في ترتيب العشرة الأوائل.

فقد احتكر أربعة أندية من البريمير ليغ، المراكز من السابع وحتى العاشر، حيث حل فريق ليفربول بالمركز السابع، وتلاه ثلاثي العاصمة لندن، وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام على الترتيب.

بينما خرجت الأندية الإيطالية من ترتيب الأندية العشرة الأوائل في العام الجاري، واحتل يوفنتوس أفضل ترتيب بين أندية الكالتشيو في قائمة "ديلويت"، بعد أن شغل المركز الحادي عشر.

ورابطة "ديلويت" هي قائمة خاصة بالأندية الأعلى دخلا في العالم، يتم الإعلان عنها في مطلع كل عام، وهي من إعداد مجموعة "ديلويت" لخدمات الأعمال.

وفيما يلي مقارنة بين لائحة الأندية الأعلى دخلا في العالم، خلال العامين الأخيرين:

المصدر: "arabia.as.com"