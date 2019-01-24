إيران تروض التنين الصيني وتبلغ المربع الذهبي لكأس آسيا 2019
تأهل منتخب إيران إلى الدور ما قبل النهائي للنسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، على حساب نظيره الصيني، إثر فوزه عليه بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس.
وأحرز ثلاثية إيران كل من المهاجمين، مهدي طارمي، سردار ازمون، في الدقائق (18، 31، و90) على الترتيب، من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، في العاصمة أبو ظبي.
⏱ FULL-TIME | 🇨🇳 China PR 0-3 IR Iran 🇮🇷— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 24 января 2019 г.
Goals from @MehdiTaremi9, @SAzmoun and Karim Ansarifard gift @TeamMelliIran their #AsianCup2019 semi-final ticket! pic.twitter.com/0snvmjmvnR
وضرب منتخب إيران بذلك موعدا، في المربع الذهبي "نهائي مبكر"، مع نظيره الياباني، الذي حقق فوزا بشق الأنفس على منتخب فيتنام بهدف يتيم، جاء من ضربة جزاء.
يذكر أن اليابان تحمل الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بكأس أمم آسيا، برصيد أربعة ألقاب، بفارق لقب أمام كل من السعودية وإيران.
المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"