مدرب يتبرع بكليته لأحد لاعبيه .. في سابقة كروية وموقف إنساني نبيل

تبرع مدرب فريق شباب جبة السعودي الكابتن فهد الغربي، في سابقة كروية وموقف إنساني نبيل، بكليته لأحد لاعبي فريقه، لحاجة الأخير الماسة لها إثر معاناته مع المرض لفترة طويلة.

وأجرى اللاعب، يوسف الأسلمي، العملية الجراحية بنجاح، ولم يعرِف هوية المتبرع له، سوى اليوم الخميس، موعد إجراء العملية، ومازال الاثنان بالمستشفى.

وزار الكابتن فهد الغربي منزل اللاعب للاطمئنان على صحته، بعد أن علم من زملاء "الأسلمي" بأنه مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي، قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وشد المدرب رحاله، على الفور، إلى الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية.

وكتب الكابتن فهد الغربي "تغريدة" مؤثرة عبر حساب الشخصي، على موقع "تويتر"، وذلك قبل دخوله المستشفى:

اللهم انا نسالك ان تشفي كل مريض من المرض وتجيب دعاء كل من دعاء لمريض بالشفاء اللهم اشفي اجساد تتالم ولا يعلم بحالها غيرك اللهم ابدل اوجاعهم بعافية انك على كل شي قدير🙏 — فهد الغربي. (@faahaad05) 24 января 2019 г.

وأثنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية على الموقف النبيل للمدرب الغربي، عبر التغريدة التالية على موقع "تويتر":

ماقام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربي بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه موقف إنساني و نبيل ..

أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ..

وشكرا أخي فهد @faahaad05 لهذا الموقف الإنساني الذي لايستغرب منك🙏❤ — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) 24 января 2019 г.

وكان الغربي قاد فريق شباب نادي جبة للتأهل الى دور الـ 16 من بطولة أندية المملكة لفئة الشباب تحت 19سنة، بعد فوزهم على الأسياح بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

شباب نادي #جبة يتأهلون لدور ال 16 من بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19سنة بعد فوزهم على #الأسياح 3 / 2.. @farhanjarallahpic.twitter.com/fCaA3RZxkY — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) 22 января 2019 г.

يذكر أن الكابتن فهد الغربي حاصل على الرخصة (B) للمدربين من الاتحاد الآسيوي وهو خريج جامعة مردوخ في بيرث بأستراليا، كما أنه كان لاعبا سابقا في فريق الطائي، الرياض، وفريمنتل الأسترالي وهو مدرب لناشئي وشباب الطائي وشباب جبة.

المصدر: وكالات