في مشهد مرعب.. لاعب هوكي يتسبب بكسر ساق الحكم (فيديو)
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تعرض الحكم اللاتفي إدوارد أودينش لإصابة رهيبة بكسر في الساق، وذلك خلال مباراة ضمن الدوري القاري لهوكي الجليد، بين الفريقين الروسيين فياتز وتوربيدو.
واصطدم مهاجم الضيوف، دانيل فيريايف، بعد سقوطه على الجليد بالحكم الرئيسي إدوارد أودينش، مما أدى إلى كسر ساقه اليسرى.
وتلقى الحكم الإسعافات الأولية في الملعب ومن ثم نقل إلى المستشفى، وأظهر التشخيص كسر عظمتي ساقه اليسرى.
المصدر: "sports.ru"
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