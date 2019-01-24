الكشف عن سر انسحاب صلاح من مواقع التواصل الاجتماعي

أغلق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الأمس الأربعاء حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في قرار مفاجئ.

وأثار نجم ليفربول حفيظة متابعيه بعد تغريدة غامضة الثلاثاء الماضي، تحدث فيها عن أمنيته في 2019 قائلا: "حان الوقت للتواصل الحقيقي".

لتخرج عدة تكهنات حول الأسباب التي استدعته لإغلاق حساباته على تويتر والفيسبوك.

One season wonder they said 👀 #Salahpic.twitter.com/k2LLmxg8td — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وكشف الإعلامي المصري إبراهيم فايق، أن سر إغلاق صلاح لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى تعاقده بشأن حملة إعلانية جديدة مع شركة شحن.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن فكرة الحملة تعود إلى قدرة الشركة على إيصالك بأي شخص، مهما كانت صعوبة الأمر، حتى لو كان ذلك الشخص هو محمد صلاح نفسه، بعد إغلاق كل مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، كما قاد ليفربول لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وكان صلاح قد فاز مطلع الشهر الجاري بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، ليكون أول لاعب مصري وعربي يفوز بهذه الجائزة مرتين متتاليتين.

المصدر: وكالات