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برشلونة يربح السباق مع باريس سان جيرمان بضم الموهبة الهولندية

الرياضة

برشلونة يربح السباق مع باريس سان جيرمان بضم الموهبة الهولندية
Globallookpress
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أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ مقابل 86 مليون يورو.

 وأصدر برشلونة بيانا رسميا على موقعه، أكد فيه أن لاعب أياكس أمستردام سينضم للفريق بعد انتهاء الموسم الحالي.

ووقع الهولندي البالغ 21 عاما على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الإسباني، على أن ينضم إليه بشكل رسمي في يوليو 2019.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو، تبعا لبنود أخرى في العقد.

وأشرف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي شخصيا على إنهاء التعاقد مع الموهوبة الهولندية، ليتفوق النادي الكتالوني على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد صراع طويل منذ بداية الميركاتو الشتوي الحالي.

 ودي يونغ هو رابع تعاقد لبرشلونة في سوق انتقالات يناير المزدحم بعد وصول الكولومبي جيسون موريو والغاني كيفن برينس بواتنغ.

المصدر: موقع برشلونة

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