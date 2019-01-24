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كفيتوفا وأوساكا إلى نهائي أستراليا المفتوحة لأول مرة

الرياضة

كفيتوفا وأوساكا إلى نهائي أستراليا المفتوحة لأول مرة
Reuters
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لحقت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة عالميا بالتشيكية بترا كفيتوفا السادسة إلى المباراة النهائية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام.

وستخوض اللاعبتان أول نهائي لهما في ملبورن، علما بأن اليابانية توجت بأول لقب كبير لها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي، فيما لم تتوج التشيكية بأي لقب للبطولات الأربع الكبرى في خمس سنوات منذ التتويج بلقبها الثاني في ويمبلدون عام 2014.

ووضعت كفيتوفا حدا لمغامرة الأمريكية غير المصنفة دانييل كولينز وتفوقت عليها 7-6 و6-0 خلال مباراة استغرقت ساعة و33 دقيقة، وسط أجواء شديدة الحرارة في ملبورن بارك يوم الخميس.

بالمقابل جاء تأهل أوساكا اللاعبة البالغة 21 عاما عقب تغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-2 و4-6 و6-4 ورفعت رصيدها إلى 13 فوزا متتاليا في البطولات الكبرى، لتصبح أول لاعبة يابانية تبلغ نهائي البطولة الأسترالية. 

وتسعى كلتاهما للتتويج باللقب الأسترالي، لاعتلاء التصنيف العالمي للاعبات المحترفات على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

المصدر: وكالات

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