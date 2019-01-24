الخور القطري يستعين بمدافع المنتخب اللبناني

أعلن نادي الخور القطري، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، رسميا الأربعاء تعاقده مع مدافع المنتخب اللبناني وفريق إسكيلستونا السويدي، روبرت ملكي.

وذكر الخور عبر حسابه على تويتر:" رسميا، المدافع الدولي اللبناني، روبرت ملكي، في صفوف فرسان الخور قادما من الدوري السويدي، ليحل بديلا للمدافع العراقي، ريبين سولاقا، الذي تم انهاء عقده بالتراضي".

كما استغنى الخور عن خدمات المهاجمين البرازيلي دييغو أوكستا، والعراقي أحمد ياسين.

و يعد روبرت ملكي المحترف الثاني الذي ينضم إلى صفوف الفريق القطري، بعد البرازيلي وليامز دوس سانتوس.

📸 رسمياً ، المدافع الدولي اللبناني روبرت ملكي ، في صفوف فرسان الخور قادماً من الدوري السويدي ليحل بديلا للاعب ريبين سولاقا الذي تم انهاء عقده بالتراضي ، كل التوفيق للاعب روبرت في مهمته القادمة مع الفريق 💪🏽💙⚽ #شجع_الخورpic.twitter.com/akGPSKEif7 — نادي الخور الرياضي | Al-khor SC (@alkhor_club) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وبدأ روبرت ملكي مسيرته الاحترافية مع نادي سيريانسكا السويدي مابين عامي2011–2017، ثم انتقل إلى إسكيلستونا 2017– 2018.

وشارك ملكي المنتخب اللبناني مؤخرا في بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات.

ويحتل الخور المركز الـ11 قبل الأخير برصيد 9 نقاط ، وفي حال بقاءه في مكانه على لائحة الترتيب سيتحتم عليه خوض مباراة فاصلة مع وصيف بطل الدرجة الثانية للبقاء أو الهبوط.

المصدر: نادي الخور