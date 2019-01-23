العملاق دجوكوفيتش يبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا (فيديو)

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور ما قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 43 مليون دولار، على حساب الياباني كي نيشيكوري.

وحسم العملاق دجوكوفيتش، المصنف أولا، نتيجة المجموعة الأولى بسهولة لصالحه بستة أشواط مقابل شوط واحد، وكانت المجموعة الثانية تشير إلى تقدمه بأربعة أشواط مقابل شوط واحد أيضا، عندما أعلن كي نيشيكوري، المصنف ثامنا، انسحابه من المباراة، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، بسبب الإصابة.

وضرب دجوكوفيتش موعدا، في الدور ما قبل النهائي، مع الفرنسي لوكاس بويل، المصنف 28، الذي تغلب بدوره على الكندي ميلوش راونيتش، المصنف 16، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(6-7) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"