العملاق دجوكوفيتش يبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا (فيديو)
بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور ما قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 43 مليون دولار، على حساب الياباني كي نيشيكوري.
If Australian citizenship was based on the Aussie accent, we're not sure world No.1 @DjokerNole would pass 🤨😂#AusOpenpic.twitter.com/nWrPE97XRk— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
وحسم العملاق دجوكوفيتش، المصنف أولا، نتيجة المجموعة الأولى بسهولة لصالحه بستة أشواط مقابل شوط واحد، وكانت المجموعة الثانية تشير إلى تقدمه بأربعة أشواط مقابل شوط واحد أيضا، عندما أعلن كي نيشيكوري، المصنف ثامنا، انسحابه من المباراة، التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، بسبب الإصابة.
#Nishikori's right quad is tightly strapped.— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
Can the Japanese player rebound from his first set loss to #Djokovic?#AusOpenpic.twitter.com/41S5pxqP5t
Keeping competitive, Kei!#Nishikori holds for 1-0 in the second vs #Djokovic after dropping the first.#AusOpen | @Channel9pic.twitter.com/ZagaPdVVa4— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
وضرب دجوكوفيتش موعدا، في الدور ما قبل النهائي، مع الفرنسي لوكاس بويل، المصنف 28، الذي تغلب بدوره على الكندي ميلوش راونيتش، المصنف 16، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-6) و(6-3) و(6-7) و(6-4).
المصدر: "sportbox.ru"