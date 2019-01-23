صورة رونالدو تثير الانتقادات بسبب اختفاء طائرة سالا

أثارت صورة نشرها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات باعتبارها مسيئة في حق عمليات البحث عن اللاعب إيميليانو سالا وطائرته.

ولا تزال الطائرة التي كانت تقل سالا من نانت إلى كارديف مفقودة في بحر المانش، وفشلت السلطات في العثور على أي بقايا أو حطام للطائرة حتى الآن.

ووجه غاري لينيكر، النجم الإنجليزي السابق، انتقادات حادة للبرتغالي رونالدو على أعقاب نشره صورة له داخل طائرته الخاصة أثناء عودته من إسبانيا إلى إيطاليا بعد مثوله أمام القضاء فيما يخص قضية التهرب الضريبي الخاصة به.

وانتقد لينيكر توقيت نشر الصورة قائلا: "ليس اليوم المناسب إطلاقا لهذه التغريدة، بالتأكيد ليس اليوم".

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "أنا واثق أن رونالدو نشرها دون علم أو وعي بالظروف، ولكن كان على أحدهم أن ينبهه".

Not at all, and I’m sure he’s done it without knowledge or awareness, but perhaps someone could let him know. https://t.co/FAF1trfxAT — Gary Lineker (@GaryLineker) ٢٢ يناير ٢٠١٩

ولم يكن لينيكر الوحيد الذي انتقد رونالدو، إذ اتفق معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا توقيت نشر الصورة غير ملائم.

المصدر: تويتر