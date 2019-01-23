بالفيديو..هيرنانديز يرد الصاع صاعين لدييغو كوستا

رد الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هيرنانديز على مزاح زميله المهاجم دييغو كوستا عقب انتهاء التدريبات ببخ سيارته بمطفأة حريق.

وجاء الرد بعدما مازح اللاعب كوستا زميله الفرنسي البالغ 22 عاما الذي لم يجد ملابسه داخل الخزانة بعد الانتهاء من التدريبات ليخرج دون ملابسه ويرى سترته مغطاة بآثار رش مطفأة الحريق ما تسبب بموجة كبيرة من الضحك داخل غرفة خلع الملابس.

ويعاني المهاجم الإسباني من تراجع كبير في مستواه مع الروخيبلانكوس، فيما يحتل أتلتيكو مدريد مركز وصافة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

المصدر: فيسبوك