خيتافي يتفوق على فالنسيا في ذهاب كأس ملك إسبانيا

تغلب خيتافي على ضيفه فالنسيا بصعوبة 1-0 الثلاثاء في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

واكتفى الفريق المدريدي بهدف واحد سجله خورخي مولينا في الدقيقة 77 عندما تلقى كرة أمام المرمى فتلاعب بأحد المدافعين وسددها بيسراه في سقف الزاوية اليمنى للحارس خاومي دومينيش، فيما سيلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب "ميستايا" في فالنسيا.

ويستكمل ذهاب الدور ربع النهائي غدا بقمة إشبيلية الوصيف مع برشلونة حامل اللقب.

يذكر أن خيتافي حل وصيفا مرتين في المسابقة عامي 2007 و2008، فيما ظفر فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها عام 2008 عندما تغلب على خيتافي بثلاثة أهداف لواحد.

المصدر: أ ف ب