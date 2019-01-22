لوكوموتيف موسكو يهزم زينيت بطرسبورغ في قطر (فيديو)

بدأ فريق سبارتاك لوكوموتيف موسكو مشواره في بطولة "فونبيت كأس ماتش بريمير"، بالفوز على زينيت بطرسبورغ (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، في دولة قطر.

وسجل ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من، فيودور سمولوف، وأنطون ميرانتشوك، وأليكسي ميرونوف، في الدقائق (35، 36، 51) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الأرجنتيني إيميليانو ريغوني هدف فريق العاصمة الشمالية الوحيد، قبل ثماني دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

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وحصد لوكوموتيف موسكو بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب البطولة، بفارق الأهداف أمام فريق العاصمة موسكو الآخر سبارتاك، الذي حقق فوزا مثيرا على فريق روستوف، في الوقت القاتل من المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، أمس الاثنين.

المصدر: "matchpremier"