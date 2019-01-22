كوريا الجنوبية تقصي البحرين من الدور الـ16 بكأس آسيا في الوقت الإضافي

ودع المنتخب البحريني كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته اليوم أمام نظيره الكوري الجنوبي 2-1 اليوم الثلاثاء على ملعب "مكتوم بن راشد" في دبي.

وسجل هدف التقدم هوانغ هي تشان للشمشون الكوري،عند الدقيقة الـ43، ليدرك محمد الرميحي التعادل في الدقيقة 77 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بتعادل هدف لكل منهما.

سيناريو الأشواط الإضافية كان مرهقا للاعبي الأحمر البحريني فيما عانق الشباك هدف كوريا الجنوبية عن طريق رأسية كيم جين سو في الدقيقة 107.

وسينتظر المنتخب الكوري حتى انتهاء مباراة المنتخبين القطري والعراقي لمعرفة هوية منافسه في الدور ربع النهائي ليحجز مقعدا في المربع الذهبي لبطولة الأمم الآسيوية.

فيما تنطلق بعد قليل مباراة منتخب العنابي أمام نظيره منتخب أسود الرافدين على ملعب "آل نهيان"، في ختام منافسات دور الستة عشر.

المصدر: RT