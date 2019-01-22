جاسوس يحوم حول لاعبي أسود الرافدين قبل مواجهة قطر

طالبت إدارة المنتخب العراقي إدارة الفندق بمقر إقامة منتخبها بإبعاد أحد الأشخاص عن الفندق، بعد أن وصلتها أنباء بممارسته أدوارا مخالفة لتعليمات إدارة المنتخب وذلك قبل مواجهة قطر.

وقال موقع الكوثر العراقي: "الشخص أوهم اللاعبين بأنه سمسار ويملك العديد من العروض من أندية قطرية وأوروبية بمبالغ عالية لأبرز نجوم المنتخب العراقي في كأس آسيا أبرزهم هداف المنتخب العراقي في البطولة مهند علي الملقب (ميمي)".

وأضاف الموقع أن الجهازين الفني والإداري لمنتخب أسود الرافدين أبديا تذمرهما عندما علما أن الشخص اجتمع باللاعبين، دون علم إدارة الفريق، لتشتيت أذهانهم وإبعادهم عن أجواء المنافسة.

وأكد الموقع أن إدارة المنتخب العراقي طالبت بمنع هذا الشخص من التواجد في الفندق وعدم السماح للاعبين بالتواجد في بهو الفندق واللقاء بأي شخص دون أخذ الإذن من الشخص المختص.

ويلاقي المنتخب العراقي منافسه القطري في إطار منافسات دور الـ16 بكأس آسيا 2019 على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم.

ويسعى المنتخب العراقي إلى التأهل لدور الـ8 ومواصلة المنافسة على اللقب الأهم في الوقت الحالي وتكرار إنجاز 2007.

المصدر: موقع الكوثر العراقي