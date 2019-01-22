مدريد ترفض اتخاذ تدابير أمنية خاصة برونالدو

رفضت محكمة مدريد الإسبانية طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إتاحة وصوله إلى قاعة المحكمة عبر مرآب سياراتها.

وطلب رونالدو من المحكمة اتخاذ تدابير أمنية تجنبه السير في الممر الرئيسي لدخول مبنى المحكمة وتفادي الصحافيين ووسائل الإعلام، وذلك خلال الجلسة المعقودة اليوم الثلاثاء بتهمة تهربه من الضرائب.

ورفض رئيس محكمة مدريد خوان بابلو غونزاليز طلب رونالدو، واعتبر أنه على الرغم من شهرة المتهم الكبيرة، فإنه لا يوجد شيء يشير إلى أن أمن اللاعب قد يتعرض للخطر بسبب وصوله إلى المرافق القضائية.

ومن المتوقع أن يقر مهاجم يوفنتوس بذنبه بعدما توصل العام الماضي لاتفاق مع السلطات الإسبانية لتسوية القضية مقابل دفع غرامة قدرها 21.4 مليون دولار والقبول بالحبس 23 شهرا مع وقف التنفيذ.

لكن من غير المرجح أن يقضي اللاعب البالغ 33 عاما أي وقت في السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

المصدر: وكالات